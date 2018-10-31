Українська співачка Оля Полякова опублікувала оголену фотографію з відпочинку, що переросло у флешмоб у соціальних мережах.
Оля Полякова запостила в Instagram знімок з відпочинку на Мальдівах.
– Труси для боягузів. Доброго ранку, – підписала співачка пост.
Багато підписників відзначили ідеальне тіло співачки, деякі навпаки намагалися відшукати целюліт на сідницях Полякової.
– Продовжуйте вишукувати целюліт, а я піду поплаваю, – пожартувала у наступному пості співачка.
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Багато хто навіть почав флешмоб на підтримку Олі Полякової.
Ми зібрали найцікавіші фотографії з Instagram.
Труси для боягузів: Полякова почала флешмоб своїм оголеним фото (18+) / 4 фотографии
Нагадаємо, Каменських, Полякова та Винник розкрили фітнес-секрети.
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