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Труси для боягузів: Полякова почала флешмоб своїм оголеним фото (18+)

Українська співачка Оля Полякова опублікувала оголену фотографію з відпочинку, що переросло у флешмоб у соціальних мережах.

Оля Полякова запостила в Instagram знімок з відпочинку на Мальдівах.

– Труси для боягузів. Доброго ранку, – підписала співачка пост.

Багато підписників відзначили ідеальне тіло співачки, деякі навпаки намагалися відшукати целюліт на сідницях Полякової.

– Продовжуйте вишукувати целюліт, а я піду поплаваю, – пожартувала у наступному пості співачка.

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#трусыдлятрусов доброе утро!)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Багато хто навіть почав флешмоб на підтримку Олі Полякової.

Ми зібрали найцікавіші фотографії з Instagram.

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Труси для боягузів: Полякова почала флешмоб своїм оголеним фото (18+) / 4 фотографии

Нагадаємо, Каменських, Полякова та Винник розкрили фітнес-секрети.

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