Меган Маркл вийшла у світ у сукні від Givenchy з прозорою спідницею, під якою чітко видно білизну герцогині.

Коли герцогиня Сассекська вийшла на вулицю, при сонячному світлі все чітко проглядалося крізь одяг.

Захід був у рамках 16-денного туру герцогів Сассекських країнами Співдружності націй. Вихід у новозеландському місті Окленд став завершальним.

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До речі, Меган Маркл спіткав конфуз під час візиту в королівство Тонга. Герцогиня Сассекська забула зняти цінник на червоній сукні.

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