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З Супермена у Відьмака: брутальне перевтілення Генрі Кавілла

Опубліковано перший тизер Відьмака з Генрі Кавіллом у головній ролі, якого глядачі звикли асоціювати з Суперменом.

Тизер Відьмака опублікував канал Netflix в своєму Twitter.

Багато фанатів відзначили, що Генрі дійсно дуже личить нова роль. Деякі навпаки – сказали, що без бороди він схожий більше на ельфа, ніж на відьмака, але, відзначимо, у книзі головні герой не любив свою бороду і спеціально її не відрощував.

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Нагадаємо, у вересні Netflix нарешті оголосив, хто гратиме Відьмака в серіалі по серії книг Анджея Сапковського.

Фани обговорювали кандидатури Миколи Костер-Валдау і Мадса Міккельсон, але роль отримав “Супермен” Генрі Кавілл.

Фото: Christopher Jue/Getty Images

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