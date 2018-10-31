Опубліковано перший тизер Відьмака з Генрі Кавіллом у головній ролі, якого глядачі звикли асоціювати з Суперменом.

Тизер Відьмака опублікував канал Netflix в своєму Twitter.

Багато фанатів відзначили, що Генрі дійсно дуже личить нова роль. Деякі навпаки – сказали, що без бороди він схожий більше на ельфа, ніж на відьмака, але, відзначимо, у книзі головні герой не любив свою бороду і спеціально її не відрощував.

Читайте: Netflix обрав актрис для Відьмака

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 октября 2018 г.

Нагадаємо, у вересні Netflix нарешті оголосив, хто гратиме Відьмака в серіалі по серії книг Анджея Сапковського.

Фани обговорювали кандидатури Миколи Костер-Валдау і Мадса Міккельсон, але роль отримав “Супермен” Генрі Кавілл.

Фото: Christopher Jue/Getty Images