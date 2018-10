Тизер Відьмака опублікував канал Netflix в своєму Twitter.

Багато фанатів відзначили, що Генрі дійсно дуже личить нова роль. Деякі навпаки – сказали, що без бороди він схожий більше на ельфа, ніж на відьмака, але, відзначимо, у книзі головні герой не любив свою бороду і спеціально її не відрощував.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP

