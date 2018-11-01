Музикл Богемна рапсодія про Фреді Мерк’юрі, нова анімація Хоробре серце, Репродукція – прем’єри стрічок цього тижня у кінотеатрах.

Фреді Мерк’юрі – став героєм нового фільму Богемна рапсодія.

Мюзикл розповідає про британський рок-гурт Queen і його геніального соліста.

Кінокартина розкриває таємниці, як кумир мільйонів кинув виклик стереотипам і при цьому не втратив любові фанатів.

Фільм охоплює весь період гурту: фантастичний злет популярності, розпад та об’єднАння перед туром Live Aid, у якому Мерк’юрі виступав уже смертельно хворим.

Відомо, що над створенням фільму працювали 8 років.

На екранах – з 1 листопада.

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На екранах також з’являється фільм Репродукція з Кіану Рівзом.

Так, у молодого біолога Уілла Фостера в автокатастрофі гинуть дружина і маленькі діти.

Чоловік не в силах пережити втрату, адже звинувачує себе в смерті близьких.

Фостер приймає рішення повернути мертвих до життя, для цього йому доведеться порушити всі закони природи, а головне – протистоЯти поліції і системі.

На екранах – з 1 листопада.

А для найменших глядачів – Хоробре серце. Змова в королівстві.

Так, королівство Металобрухту переживає не найкращі свої часи. Тож, король вирішив вигнати з роботи всіх лицарів, які були армією країни.

Він упевнений, що таким способом можна поповнити порожню скарбницю, а із захистом держави впорається поліція.

Врятувати країну і повернути на трон короля може тільки лицар Рості і його вірні друзі. Їх чекають небезпечні захопливі пригоди.

Нагадаємо, Факти ICTV пишуть рецензії на найцікавіші прем’єри фільмів.