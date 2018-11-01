PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Фільм про Фреді Мерк'юрі та Хоробре серце: найцікавіші прем'єри тижня/

Фільм про Фреді Мерк’юрі та Хоробре серце: найцікавіші прем’єри тижня

Музикл Богемна рапсодія про Фреді Мерк’юрі, нова анімація Хоробре серце, Репродукція – прем’єри стрічок цього тижня у кінотеатрах.

Фреді Мерк’юрі – став героєм нового фільму Богемна рапсодія.

Мюзикл розповідає про британський рок-гурт Queen і його геніального соліста.

Кінокартина розкриває таємниці, як кумир мільйонів кинув виклик стереотипам і при цьому не втратив любові фанатів.

Фільм охоплює весь період гурту: фантастичний злет популярності, розпад та об’єднАння перед туром Live Aid, у якому Мерк’юрі виступав уже смертельно хворим.

Відомо, що над створенням фільму працювали 8 років.

На екранах – з 1 листопада.

Читайте: Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри

На екранах також з’являється фільм Репродукція з Кіану Рівзом.

Так, у молодого біолога Уілла Фостера в автокатастрофі гинуть дружина і маленькі діти.

Чоловік не в силах пережити втрату, адже звинувачує себе в смерті близьких.

Фостер приймає рішення повернути мертвих до життя, для цього йому доведеться порушити всі закони природи, а головне – протистоЯти поліції і системі.

На екранах – з 1 листопада.

А для найменших глядачів – Хоробре серце. Змова в королівстві.

Так, королівство Металобрухту переживає не найкращі свої часи. Тож, король вирішив вигнати з роботи всіх лицарів, які були армією країни.

Він упевнений, що таким способом можна поповнити порожню скарбницю, а із захистом держави впорається поліція.

Врятувати країну і повернути на трон короля може тільки лицар Рості і його вірні друзі. Їх чекають небезпечні захопливі пригоди.

Нагадаємо, Факти ICTV пишуть рецензії на найцікавіші прем’єри фільмів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З Супермена у Відьмака: брутальне перевтілення Генрі Кавілла
У фільмі Останнє Різдво прозвучить невидана музика Джорджа Майкла
Дні Польського кіно у Києві: Холодна війна, Найкращий і Готові на все. Екс-термінатор
Королева Америки: Facebook показав тизер свого нового серіалу
Зйомки
Disney перезапускає Піратів Карибського моря
Двометровий силач з Гри престолів одружився на мініатюрній моделі
Прокляття Ла Йорони
Прокляття Ла Йорони: перший трейлер фільму жахів Джеймса Вана
Кінофестиваль Люм’єр: у чому унікальність та які фільми показують
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка