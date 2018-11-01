Хелловін 2018 відзначили українські та зарубіжні зірки. Ми зібрали найоригінальніші костюми знаменитостей на “страшне свято”. Хто сподобався вам найбільше?
Хелловін 2018 не оминув і знаменитостей. У соціальній мережі знову з’явилося негласне змагання “Чий образ крутіший, складніший і цікавіший”.
Так, сестри Кардашян не були сильно оригінальними і переодяглися в ангелів Victoria`s Secret.
Beyonce і Jay-Z переодяглися в легендарних американських спортсменів.
Співачка обрала образ найшвидшої жінки у світі – американської бігунки Флоренс Гріффіт.
Репер став американським боксером Мохаммедом Алі.
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Сімейство Тімберлейків знову оригінальничають для свого маленького сина – цього разу вони були героями Lego.
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А відома своїми неймовірними образами на Хелловін модель Хайді Клум цьогоріч постала в образі Фіони з мудьтфільма Шрек.
Нагадаємо, свого часу німецька модель Хайді Клум ставала на Хелловін інопланетянкою, Богинею Калі і навіть трупом без шкіри.
Ми зібрали найцікавіші образи зірок – який вам сподобався більше?