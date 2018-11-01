Хелловін 2018 відзначили українські та зарубіжні зірки. Ми зібрали найоригінальніші костюми знаменитостей на “страшне свято”. Хто сподобався вам найбільше?

Хелловін 2018 не оминув і знаменитостей. У соціальній мережі знову з’явилося негласне змагання “Чий образ крутіший, складніший і цікавіший”.

Так, сестри Кардашян не були сильно оригінальними і переодяглися в ангелів Victoria`s Secret.

Beyonce і Jay-Z переодяглися в легендарних американських спортсменів.

Співачка обрала образ найшвидшої жінки у світі – американської бігунки Флоренс Гріффіт.

Репер став американським боксером Мохаммедом Алі.

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Сімейство Тімберлейків знову оригінальничають для свого маленького сина – цього разу вони були героями Lego.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Out here fighting crime in these streets. Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 31 Окт 2018 в 3:39 PDT

А відома своїми неймовірними образами на Хелловін модель Хайді Клум цьогоріч постала в образі Фіони з мудьтфільма Шрек.

Нагадаємо, свого часу німецька модель Хайді Клум ставала на Хелловін інопланетянкою, Богинею Калі і навіть трупом без шкіри.

Ми зібрали найцікавіші образи зірок – який вам сподобався більше?