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Вайнштейна звинуватили в домаганнях до неповнолітньої моделі

Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях до 16-річної моделі з Польщі.

Про це пише Page Six з посиланням на судовий позов.

Жінка, ім’я якої не розголошується, заявила, що в 2002, коли їй було 16 років, вона погодилася піти з

Вайнштейном на обід. Однак замість цього продюсер відвіз її додому, де примушував до сексу.

Жінка зазначила, що їй вдалося уникнути статевого контакту з Вайнштейном.

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Також вона розповіла, що була в цей час незайманою.

Пізніше, за її словами, він продовжив домагання, отримував відмови і погрожував їй, що “вона ніколи не отримає роботу”.

До слова, академія телевізійних наук і мистецтв США, яка вручає премію Еммі, довічно виключила зі своїх лав Вайнштейна.

Фото: dreamstime.

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