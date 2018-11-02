Головних героїв серіалу Гра престолів – Джона Сноу і Дейенеріс – помістили на обкладинку журналу.

Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен стали обличчям обкладинки Entertainment Weekly.

Так актори Кіт Герінґтон і Емілія Кларк взяли участь у своєрідному анонсі 8 сезону Гри престолів.

До слова, фінальний сезон анонсований на весну-літо 2019 року.

Це один із найпопулярніших та найочікуваніших серіалів у світі.

До речі, на IMDb рейтинг у серіалу – 9,5, а аудиторія 7-го сезону зросла майже до 10, 5 млн глядачів.

Читайте: Гра престолів 8: творці розсекретили фінал

Нагадаємо, зйомки фінального сезону Гри престолів потрапили в мережу.

Фото: emilia_clarke/Instagram