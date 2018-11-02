Головних героїв серіалу Гра престолів – Джона Сноу і Дейенеріс – помістили на обкладинку журналу.
Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен стали обличчям обкладинки Entertainment Weekly.
Так актори Кіт Герінґтон і Емілія Кларк взяли участь у своєрідному анонсі 8 сезону Гри престолів.
До слова, фінальний сезон анонсований на весну-літо 2019 року.
Це один із найпопулярніших та найочікуваніших серіалів у світі.
До речі, на IMDb рейтинг у серіалу – 9,5, а аудиторія 7-го сезону зросла майже до 10, 5 млн глядачів.
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The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! How do you end the biggest show on TV? Blood, sweat, and lots of tears. Get behind-the-scenes details in our exclusive report from the set. Click the link in our bio for a preview, and pick up an issue on newsstands starting 11/2. #GoT : Helen Sloan/HBO
Нагадаємо, зйомки фінального сезону Гри престолів потрапили в мережу.
Фото: emilia_clarke/Instagram