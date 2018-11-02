PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Гра престолів близько: Джон Сноу і Дейенеріс на обкладинці журналу/

Гра престолів близько: Джон Сноу і Дейенеріс на обкладинці журналу

Головних героїв серіалу Гра престолів – Джона Сноу і Дейенеріс – помістили на обкладинку журналу.

Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен стали обличчям обкладинки Entertainment Weekly.

Так актори Кіт Герінґтон і Емілія Кларк взяли участь у своєрідному анонсі 8 сезону Гри престолів.

До слова, фінальний сезон анонсований на весну-літо 2019 року.

Це один із найпопулярніших та найочікуваніших серіалів у світі.

До речі, на IMDb рейтинг у серіалу – 9,5, а аудиторія 7-го сезону зросла майже до 10, 5 млн глядачів.

Читайте: Гра престолів 8: творці розсекретили фінал

Нагадаємо, зйомки фінального сезону Гри престолів потрапили в мережу.

Фото: emilia_clarke/Instagram

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

The Beatles випустили кліп на пісню Glass Onion
Цукерберг – смерть, Хайді – Фіона: як зірки відсвяткували Хелловін 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Фільм про Фреді Мерк’юрі та Хоробре серце: найцікавіші прем’єри тижня
Труси для боягузів: Полякова почала флешмоб своїм оголеним фото (18+)
З Супермена у Відьмака: брутальне перевтілення Генрі Кавілла
Спін-офф Гри престолів – перше ім’я актриси
У фільмі Останнє Різдво прозвучить невидана музика Джорджа Майкла
Леся Нікітюк, Джордж Клуні і Хайді Клум – зірки на Хелловін 2018
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка