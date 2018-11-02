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Переговори з сепаратистами та наркотики – Нові лідери відповіли на провокативні питання

1 листопада на телеканалі ICTV у прямому ефірі учасники проекту Нові лідери висловили свої думки щодо провокативних та суперечливих питань.

Сергій Замідра зазначив, що в Україні не можна вводити смертну кару за корупцію через недовіру до судової системи.

Геннадій Друзенко висловився проти, посилаючись на те, що жодна розвинена країна не ввела її.

На запитання Чи довіряєте ви новоствореним антикорупційним органам 6 учасників утрималися від точної відповіді.

Проте під час обговорень лідери зійшлися на тому, що довіра зросте, коли буде створено Антикорупційний суд.

За вільне володіння зброєю виступили Замідра, Друзенко та Бородін.

До речі, Геннадій володіє зареєстрованою зброєю.

Ольга Матюшина відмовилася надавати коментар, посилаючись на те, що не компетентна відповідати на це запитання.

У те, що Україна через 10 років стане членом ЄС, вірить Анна Петрова.

Ірина Заславець та Сергій Замідра висловили невпевненість у цьому через нестабільну політичну ситуацію в країні та недовіру до народних обранців.

Читайте: Нових лідерів перевірили на поліграфі: хто пройшов

Сергій Замідра виступив за силове повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У свою чергу, Ірина Заславець та Анна Петрова сказали категоричне “Ні” такому сценарію.

У повернення Криму у найближчі 10 років вірить лише Анна Петрова.

За розрив дипломатичних відносин з Росією виступили Максим Бородін та Геннадій Друзенко.

За легалізацію легких наркотиків висловилися Максим Бородін, Сергій Замідра та Геннадій Друзенко. А от Ірина Заславець, Анна Петрова та Денис Мінін категорично проти. Ольга Матюшина утрималася від ствердної відповіді.

Сергій Замідра та Геннадій Друзенко підтримали легалізацію проституції, а Ірина Заславець виступила категорично проти.

Проект залишили: Ірина Заславець та Анна Петрова.

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Переговори з сепаратистами та наркотики – Нові лідери відповіли на провокативні питання / 2 фотографии

Дивіться також повний випуск п’ятої серії телепроекту Нові лідери

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