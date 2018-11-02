Британський режисер Рідлі Скотт планує зняти продовження популярного фільму Гладіатор.

Про це повідомляється на сайті Film.

За інформацією ЗМІ, робота над кінострічкою вже почалася.

У свою чергу портал Deadline повідомляє, що актор Рассел Кроу, який зіграв головну роль в оригінальній картині, у сіквелі не з’явиться. Його герой загинув у першій частині, і творці продовження “воскрешати” його не будуть .

Сиквел розповість про історію сина однієї з героїнь Гладіатора. Він піде по стопах персонажа Кроу.

Виробництвом картини займеться голлівудська кіностудія Paramount. Сценарій для фільму напише Пітер Крейг, який працював над текстами для двох частин екранізації Голодних ігор.

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Нагадаємо, що скоро вийде третя частина фільму жахів Аннабель, вона стане спін-оффом франшизи Закляття.