Український телеведучий Сергій Притула розповів, що думає з приводу того, що українські зірки їздять виступати в Російську Федерацію.

Ані Лорак, Софія Ротару, Світлана Лобода, Іван Дорн та багато інших українських зірок часто виступають у Росії в умовах її агресії до України.

Думки українців щодо правильності їх дій розділилися.

Сергій Притула під час прямого ефіру проекту Нові лідери також висловив свою думку з приводу цього.

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Так, ведучий відзначає, що не у захваті від того, що його колеги з шоу-бізнесу гастролюють у РФ, але і інші кілька мільйонів заробітчан з України також їздять у країну-агресор.

Крім того, не відміняють і потяги у напрямку Росії, які приносять найбільше грошей Укрзалізниці.

Усі заробітчани, які їдуть у РФ, шкодять Україні.

– Дуже легко копати шоу-бізнес, тому що він на відкритій долоні, це все видно. А не тільки артисти там гастролюють, є величезна кількість менеджерів середньої ланки, які працюють на різних підприємствах. Знову ж таки, той хлопець, який пішов тягнути нафту на вишці в Тюмені не таким самим чином заробляє для російського бюджету, які потім перетворюються в кулю, яка летить в нашого солдата?

Нагадаємо, завдяки поліграфу розкрилися таємниці учасників проекту Нові лідери.

Фото: Нові лідери