91-й. Кінець СРСР. Одночасно починається ера небезпечного бізнесу. З’явились бригади, бригадири та авторитети. Один з одним конкурують всі.

Валерій Кур тоді працював у карному розшуку. Початок 90-х – самий пік розгулу злочинності.

Змінювалась країна, розсипаючись на кілька, змінювалась і музика. З’являється новий жанр з кримінальним лейтмотивом – шансон. Він в народі тоді був чи не найпопулярнішим.

Олександр Новіков – один з королів шансону. Він створив в Єкатеринбурзі цілий театр естради. Зізнається, почав писати на блатну тематику випадково.

Новіков отримує 10 років в’язниці. Офіційно у зв’язку із виготовленням та збутом електромузичної апаратури. Сам же шансон’є впевнений: саме за пісню. Після розпаду СРСР його реабілітують. З в’язниці на волю Новіков виходить вже популярним.



Український виконавець шансону Гарік Кричевський у в’язниці – не був, через що, каже, спочатку хвилювався. І навіть просив поради в злодія у законі.

Інший кумир 90-х – шансон’є Михайло Круг. Новіков згадує, той сильно переймався відсутністю судимості у своїй біографії.

Надто ідеалістичне ставлення до кримінального світу і згубило Круга – так вважає Новіков. Їхню останню розмову він пам’ятає дотепер.

Це було за кілька тижнів до рокового понеділка 1-го липня 2002, коли вночі до будинку Круга вдерлися невідомі зі зброєю.

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Подейкують, що це зробили на замовлення місцевого авторитета з Твері. Він хотів зімітувати напад на будинок, а потім повернути награбоване Кругу. Такий собі сценарій взяти співака під свою опіку, але в останній момент щось пішло не так.

Інша версія, її відстоює адвокат Валерій Каришев, Круг міг стати випадковою жертвою.

Так чи інакше, Круг не був надто обережним, а його великий будинок у Твері – був дуже помітним.

У двохтисячних кількість масових вуличних розбірок зменшилася. А співаки шансону сіли писати книжки. Той же Новіков про своє минуле видав мемуари – Записки кримінального барда.

Часи змінюються. Колись кримінальний жанр шансон тепер називають вуличним романсом. Однак, хуліганські нотки залишились і нині.

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