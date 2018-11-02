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The Beatles випустили кліп на пісню Glass Onion

The Beatles на честь 50-річчя свого альбому опублікували новий кліп на пісню Glass Onion.

The Beatles випустили новий кліп на пісню Glass Onion спеціально до 50-річчя альбому The White Album.

Так, Пол Маккартні разом з арт-директором Річардом Гамільтоном зробили кліп із фото та відео з архіві.

Кліп зібрав вже майже 50 тис. переглядів на YouTube.

Читайте: Кличко на шоу талантів WBC got talent заспівав хіт The Beatles

До слова, The Beatles – всесвітньо відомий гурт, який заснувався ще у 1960 році.

Нагадаємо, популярний репер Drake побив рекорд The Beatles.

Фото: Konstantin32/Dreamstime.com

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