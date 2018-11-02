Всесвітньо відома британська гурт The Prodigy випустив новий альбом No Tourists.
The Prodigy опублікувала новий плейлист на своєму каналі в YouTube.
У цей альбом увійшло 10 пісень, серед яких є і спільні композиції з Ho99o9 і Barns Courtney.
Альбом вже встиг зібрати майже 50,5 тисяч прослуховувань.
Читайте: The Prodigy випустили новий кліп Need Some1
The Prodigy – No Tourists
Натискайте на стрілку у плеєрі, щоб переключити на наступний трек альбому The Prodigy.
До слова, музичний колектив The Prodigy заснувався ще у 1990 році. Гурт відомий завдяки своїй оригінальній електронній музиці.
Нагадаємо, Monatik випустив кліп на пісню Зашивает душу.
Фото: Paolo Nicolello/Unsplash
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