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The Prodigy показали новий альбом No Tourists

Всесвітньо відома британська гурт The Prodigy випустив новий альбом No Tourists.

The Prodigy опублікувала новий плейлист на своєму каналі в YouTube.

У цей альбом увійшло 10 пісень, серед яких є і спільні композиції з Ho99o9 і Barns Courtney.

Альбом вже встиг зібрати майже 50,5 тисяч прослуховувань.

Читайте: The Prodigy випустили новий кліп Need Some1

The Prodigy – No Tourists

Натискайте на стрілку у плеєрі, щоб переключити на наступний трек альбому The Prodigy.

До слова, музичний колектив The Prodigy заснувався ще у 1990 році. Гурт відомий завдяки своїй оригінальній електронній музиці.

Нагадаємо, Monatik випустив кліп на пісню Зашивает душу.

Фото: Paolo Nicolello/Unsplash

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