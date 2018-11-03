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Хрещений батько гонконгського кіно: помер продюсер Брюса Лі та Джекі Чана

На 91 році життя помер гонконгський продюсер Реймонд Чоу.

Про це повідомляє The New York Times.

Реймонд Чоу продюсував понад 600 фільмів. Найвідоміші стрічки Чоу: Вихід дракона з Брюсом Лі (збори у світовому прокаті склали $40 млн. – Ред.) і Розбірки у Бронксі з Джекі Чаном (збори у світовому прокаті склали $32 млн. – Ред.).

Читайте: Топ-3 найбагатших померлих знаменитостей – рейтинг Forbes

Також Реймонд Чоу спродюсував фільм Година пік, після якого загорілася зірка Джекі Чана на голлівудському небосхилі.

Раніше Факти ICTV писали, що у США на 85 році життя помер Маріо Сігал, ім’я якого носить легендарний персонаж гри Super Mario від компанії Nintendo.

Фото: Getty Images

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