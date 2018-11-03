На 91 році життя помер гонконгський продюсер Реймонд Чоу.
Про це повідомляє The New York Times.
Реймонд Чоу продюсував понад 600 фільмів. Найвідоміші стрічки Чоу: Вихід дракона з Брюсом Лі (збори у світовому прокаті склали $40 млн. – Ред.) і Розбірки у Бронксі з Джекі Чаном (збори у світовому прокаті склали $32 млн. – Ред.).
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Також Реймонд Чоу спродюсував фільм Година пік, після якого загорілася зірка Джекі Чана на голлівудському небосхилі.
Раніше Факти ICTV писали, що у США на 85 році життя помер Маріо Сігал, ім’я якого носить легендарний персонаж гри Super Mario від компанії Nintendo.
Фото: Getty Images
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