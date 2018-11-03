У Нью-Йорку (США) відомий голлівудський актор Алек Болдвін влаштував бійку на парковці, після чого був заарештований.

60-річного актора звинуватили у нападі й образах, повідомляє CNBC.

Бійка сталася на одній з парковок елітного району Манхеттен у Нью-Йорку.

У поліції розповіли, що член сім’ї Болдвіна тримав місце на парковці, коли туди несподівано заїхав інший водій. Між чоловіками зав’язався конфлікт, після чого актор не витримав і вдарив опонента.

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Постраждалого госпіталізували з травмою щелепи, а Болдвіна затримала поліція. Проте через кілька годин актора відпустили. 26 листопада йому потрібно буде з’явитися на суд.

Варто зазначити, що це далеко не перший конфлікт Алека Болдвіна. Так, у 1995 році актор побився з фотографом. У 2011 році Алека висадили з літака, коли він відмовився відключати телефон через що виник конфлікт з екіпажем судна. У 2014 році актора заарештували через звинувачення у порушенні громадського порядку.

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Фото: Carrienelson1 | Dreamstime.com