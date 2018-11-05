Треки, які шукають всі меломани, можуть належати давно відомим виконавцям або нонеймам. Факти ICTV пропонують ознайомитися з хіт-парадом Shazam за жовтень 2018 року.

10. Rompasso – Ignis

Десяту сходинку посідає російський виконавець Роман Крилов під псевдонімом Rompasso з треком Ignis. У діджея є власний музичний лейбл RMPSS Records.

Пісня Ignis, яка вийшла у липні цього року, це вокальна версія не менш популярного треку Angetenar.

Відео на пісню Ignis на YouTube вже набрало понад 700 тис. переглядів.

9. Gaullin – Moonlight

На дев’ятій позиції опинився литовський діджей Gaullin з реміксом на пісню покійного американського репера XXXTENTACION – Moonlight.

До слова, кліп Moonlight став другим посмертним кліпом XXXTENTACION.

8. The Prince Karma – Later Bitches

Восьму позицію займає найзагадковіший виконавець цього топу – The Prince Karma. Деякі джерела пишуть, що діджей є резидентом відомого американського продюсерського центру Ultra Music.

The Prince Karma новий виконавець, перший сингл якого через місяць після релізу, у травні 2018 року, очолив цілий ряд європейських чатів.

7. Tommee Profitt – In The End

Сьомою за популярністю в пошуку Shazam стала пісня американського продюсера і композитора Tommee Profitt – In The End.

Трек In The End – це кавер на популярну композицію рок-гурту Linkin Park.

6. KAZKA – Плакала

На шостому місці красується вітчизняна група KAZKA, яка стала проривом для української музики.

Цікаво, що пісня Плакала потрапила до світового топу Shazam на дев’яту позицію. Також трек уже майже місяць тримається на першому місці у Росії, Білорусі, Казахстані та Болгарії.

KAZKA – український гурт, який співає у стилі experimental pop з елементами електро-фольку. Вперше гурт дебютував з авторською піснею Свята у 2017 році на талант-шоу Х-фактор.

5. Te Molla – Arnon Feat. Killua

На п’ятій позиції розмістився албанський виконавець Arnon в колаборації з Killua з треком Te Molla.

Цікаво, що 19-річний Arnon не лише сам пише музику, але й займається її продюсуванням.

4. Rauf & Faik – Детство

На четвертому місці розташувалася композиція дуету Rauf & Faik – Детство.

Рауф і Файк – молодий колектив, до якого входять двоє братів – близнят Мирзаєвих. Відомо, що талант до музики у хлопців від дідся, який був операним співаком.

До популярності та великих майданчиків, дует виступав у ресторанах і клубах. Таким чином, брати заробляли на свій дебютний альбом.

Популярність прийшла до дуету після виходу синглу Детство.

3. GAYAZOV$BROTHER$ – Кредо

Наступним у топі розмістився ще один сімейний дует GAYAZOV$BROTHER$ з піснею Кредо.

Група складається з двох братів Тимура та Ільяса Гаязових. GAYAZOV$BROTHER$ пише музику у стилі хіп-хоп, реп і діп-хаус.

Група з’явилася у 2013 році. Як майданчик для реалізації хлопці обрали соцмережі, де і просували свою творчість.

2. Dynoro & Gigi D’Agostino – в моєму розумі

Срібло в топ-10 забирають діджеї Dynoro і Gigi D’Agostino з піснею In My Mind.

In My Mind – це ремікс на однойменну пісню у стилі інді-поп австралійської співачки Georgi Kay.

Dynoro – молодий литовський діджей та продюсер. Gigi D’Agostino – досить досвідчений італійський музикант і продюсер, який міксує вже понад 30 років.

1. Imagine Dragons – Natural

Перше місце займає американська група Imagine Dragons, яка за 10 років свого існування встигла завоювати прихильників по всьому світу.

Imagine Dragons випустили три студійні альбоми та 9 міні-альбомів, а також відіграли 10 турів. У групи налічується понад 70 номінацій на різноманітні премії в області музики. З них 23 перемоги. У тому числі, у 2014 році група отримала премію Grammy в номінації Найкраще виконання рок-композиції.

Бонусний трек від Фактів ICTV – 50 Cent – P.I.M.P. (Hedegaard Remix)

У мережі дедалі більше набирає популярності ремікс від датського діджея Hedegaard на пісню американського репера 50 Cent.

Також ми пропонуємо ознайомитись з треками, які не потрапили до топ-10, але не поступаються у популярності.

Раніше Факти ICTV писали, що The Beatles на честь 50-річчя свого альбому опублікували новий кліп на пісню Glass Onion.

Фото: unsplash

Євгенія Шапоренко