Зйомки третьої частини комедійного бойовика Погані хлопці 3 офіційно стартували.
Актор Вілл Сміт офіційно підтвердив в Instagram початок зйомок фільму Погані хлопці 3.
– Йо, йо, що я вам скажу. Що я вам скажу! Це схоже на божевілля. Але, стривайте. Це все вже офіційно. Погані хлопці на все життя. Ми повернулися, – написав Сміт.
В опублікованому відео актор на зміг стримати емоцій і постійно кричав “це офіційно, Погані хлопці 3”. А потім в ролику з’явився й актор Мартін Лоуренс, який знімався зі Смітом в двох попередніх частинах фільму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: З Супермена у Відьмака: брутальне перевтілення Генрі Кавілла
До слова, у спін-оффі фентезійного серіалу Гра престолів зіграє голлівудська актриса Наомі Уоттс.
Відео: willsmith