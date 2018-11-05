Зйомки третьої частини комедійного бойовика Погані хлопці 3 офіційно стартували.

Актор Вілл Сміт офіційно підтвердив в Instagram початок зйомок фільму Погані хлопці 3.

– Йо, йо, що я вам скажу. Що я вам скажу! Це схоже на божевілля. Але, стривайте. Це все вже офіційно. Погані хлопці на все життя. Ми повернулися, – написав Сміт.

В опублікованому відео актор на зміг стримати емоцій і постійно кричав “це офіційно, Погані хлопці 3”. А потім в ролику з’явився й актор Мартін Лоуренс, який знімався зі Смітом в двох попередніх частинах фільму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) 1 Ноя 2018 в 10:48 PDT

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До слова, у спін-оффі фентезійного серіалу Гра престолів зіграє голлівудська актриса Наомі Уоттс.

Відео: willsmith