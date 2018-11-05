Співачка Джамала “стала однією з героїнь” мультфільму Ральф-Руйнівник 2, а точніше голосом гонщиці Інжекту.

Джамала озвучила Інжекту в Ральфі-Руйнівнику 2 – харизматичну гонщицю, персонажа мультика. Співачка залишилася у великому захваті від роботи, про що повідомила в соцмережах. За її словами, у фільмі можна буде почути ще й пісню у її виконанні, але в образі мультгероя.

Також Джамала дала пораду щодо роботи над дубляжем:

– У цьому справжній виклик дубляжу – забути про свій особистий досвід, – написала Джамала у Facebook.

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Відзначимо, що Джамала шукає щось нове в житті не тільки в творчості, а й в іміджі. Так, співачка вразила зміною кольору волосся під час виступу на одному з телепроектів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 4 Ноя 2018 в 2:21 PST

Нагадаємо, Джамала представила 10 пісень нового альбому Крила.