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Українка Марія Хабарова перемогла на конкурсі Королева Скандинавії

Українка Марія Хабарова перемогла на престижному конкурсі краси у Швеції і стала Королевою Скандинавії.

Марія Хабарова здобула чотири титули на конкурсі краси, зокрема за найкраще тіло і особистість, повідомляє ПРОбердянск.

Дівчина також представляла Швецію на конкурсі краси Mrs International, який проходив у Сингапурі. Там дівчина виступала під прізвищем свого чоловіка зі Швеції – Свенссон.

До речі, дівчина знає вісім мов і відкрила власну мовну школу у Стокгольмі.

Красуня дитинство провела в Бердянську, а потім поїхала вчитися до Запорізького національного університету.

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Ми зібрали фотографії моделі з її Instagram:

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Українка Марія Хабарова перемогла на конкурсі Королева Скандинавії / 10 фотографий

Нагадаємо, стало відомо ім’я нової переможниці конкурсу Міс Україна-2018.

Фото: svenssonmariia/Instagram

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