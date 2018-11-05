Українка Марія Хабарова перемогла на престижному конкурсі краси у Швеції і стала Королевою Скандинавії.
Марія Хабарова здобула чотири титули на конкурсі краси, зокрема за найкраще тіло і особистість, повідомляє ПРОбердянск.
Дівчина також представляла Швецію на конкурсі краси Mrs International, який проходив у Сингапурі. Там дівчина виступала під прізвищем свого чоловіка зі Швеції – Свенссон.
До речі, дівчина знає вісім мов і відкрила власну мовну школу у Стокгольмі.
Красуня дитинство провела в Бердянську, а потім поїхала вчитися до Запорізького національного університету.
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Ми зібрали фотографії моделі з її Instagram:
Українка Марія Хабарова перемогла на конкурсі Королева Скандинавії / 10 фотографий
Нагадаємо, стало відомо ім’я нової переможниці конкурсу Міс Україна-2018.
Фото: svenssonmariia/Instagram
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