Актор Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком 2018 року.
Ідріс Ельба – популярний британський актор, який визнаний найсексуальнішим чоловіком 2018 за версією журналу People.
Він знімався в багатьох відомих фільмах, таких як Тор, Рок-н-рольщик, Хлопчики-нальотчики, Примарний гонщик 2, Прометей, Тихоокеанський рубіж, Між нами гори тощо.
– Я подумав: Та ладно, ні. Насправді?, – розповідає актор про те, що побачив себе на обкладинці People.
Ідрісу у вересні виповнилося 46 років. Не дивлячись на вік, актор прекрасно виглядає і тримає своє тіло в тонусі.
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Who’d have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don’t forget to grab your issue this week, link in bio. I’m honoured & thankful. But what’s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!
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Фото: Alexander Koerner/Getty Images