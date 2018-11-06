Актор Ідріс Ельба став найсексуальнішим чоловіком 2018 року.

Ідріс Ельба – популярний британський актор, який визнаний найсексуальнішим чоловіком 2018 за версією журналу People.

Він знімався в багатьох відомих фільмах, таких як Тор, Рок-н-рольщик, Хлопчики-нальотчики, Примарний гонщик 2, Прометей, Тихоокеанський рубіж, Між нами гори тощо.

– Я подумав: Та ладно, ні. Насправді?, – розповідає актор про те, що побачив себе на обкладинці People.

Ідрісу у вересні виповнилося 46 років. Не дивлячись на вік, актор прекрасно виглядає і тримає своє тіло в тонусі.

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Фото: Alexander Koerner/Getty Images