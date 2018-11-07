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Bad Liar – Imagine Dragons презентували нову пісню

Американський рок-гурт Imagine Dragons випустив нову композицію Bad Liar.

Imagine Dragons

Вже за першу добу пісня Bad Liar гурту Imagine Dragons зібрала на YouTube-каналі більше 2,3 млн прослуховувань.

Нова композиція увійде до альбому Origins, вихід якого запланований на 9 листопада.

Читайте: У Києві виступили Imagine Dragons – як це було

У пісні герой звертається до близької людини з проханням побачити його справжнього і почати довіряти йому.

Раніше Факти ICTV писали про новий кліп гурту на пісню Zero.

Фото: Tracy King/Dreamstime.com

 

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