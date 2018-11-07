Victoria’s Secret Fashion Show 2018 пройде 8 листопада у Нью-Йорку. Які моделі стануть ангелами для найпопулярнішого у світі показу нижньої білизни – дивіться в матеріалі сайту Факти ICTV.
Victoria’s Secret Show 2018 завжди збирає найвідоміших світових моделей для свого показу білизни.
Цього року саме шоу відбудеться 8 листопада в Нью-Йорку, а транслюватимуть повну версію лише 2 грудня за ABC.
До слова, подивіться, хто з моделей одягне бюстгальтер за $1 млн.
Звичайно, будуть офіційні ангели: Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Белла Хадід, Адріана Ліма, Ельза Госк, Сара Сампайо, Жасмін Тукс, Тейлор Хілл і Ромі Стрейд.
Так, сотні моделей по всьому світу пройшли жорсткі кастинги, щоб отримати можливість стати частиною шоу і надіти заповітні крила ангела.
Всього заявлено 49 моделей в Victoria’s Secret Fashion Show 2018.
-
Kendall Jenner
Gigi Hadid
Bella Hadid
Duckie Thot
Winnie Harlow
Cheyenne Maya Carty
Yasmin Wijnaldum
Lorena Rae
Melie Tiacoh
Josie Canseco
Gizele Oliveira
Maia Cotton
Sofie Rovenstine
Shanina Shaik
Barbara Palvin
Nadine Leopold
Lameka Fox
Sadie Newman
Barbara Fialho
Frida Aasen
Megan Williams
Sui He
Kelsey Merritt
Georgia Fowler
Devon Windsor
Kelly Gale
Cindy Bruna
Maggie Laine
Alanna Arrington
Karlie Kloss
Zuri Tibby
Leomie Anderson
Alanna Walton
Jourdana Phillips
Herieth Paul
Estelle Chen
Myrthe Bolt
Willow Hand
Iesha Hodges
Isilda Moreira
Ming Xi
Grace Elizabeth
Sabah Koj
Sanne Vloet
Aiden Curtiss
Alexina Graham
Grace Bol
Moyowa Nicholas
Toni Garrn
Факти ICTV зібрали ангелів Victoria’s Secret, які цьогоріч вийдуть на подіум вперше.
Хто з 18 новеньких ангелів сподобався вам найбільше?