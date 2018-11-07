PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Сексуальні і тендітні: ангели Victoria`s Secret Show 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)/

Сексуальні і тендітні: ангели Victoria`s Secret Show 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 пройде 8 листопада у Нью-Йорку. Які моделі стануть ангелами для найпопулярнішого у світі показу нижньої білизни – дивіться в матеріалі сайту Факти ICTV.

Victoria’s Secret Show 2018 завжди збирає найвідоміших світових моделей для свого показу білизни.

Цього року саме шоу відбудеться 8 листопада в Нью-Йорку, а транслюватимуть повну версію лише 2 грудня за ABC.

До слова, подивіться, хто з моделей одягне бюстгальтер за $1 млн.

Звичайно, будуть офіційні ангели: Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Белла Хадід, Адріана Ліма, Ельза Госк, Сара Сампайо, Жасмін Тукс, Тейлор Хілл і Ромі Стрейд.

Так, сотні моделей по всьому світу пройшли жорсткі кастинги, щоб отримати можливість стати частиною шоу і надіти заповітні крила ангела.

Всього заявлено 49 моделей в Victoria’s Secret Fashion Show 2018.

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image
Сексуальні і тендітні: ангели Victoria`s Secret Show 2018 (ГОЛОСУВАННЯ) / 49 фотографий

Факти ICTV зібрали ангелів Victoria’s Secret, які цьогоріч вийдуть на подіум вперше.

Хто з 18 новеньких ангелів сподобався вам найбільше?

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка