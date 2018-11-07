Victoria’s Secret Fashion Show 2018 пройде 8 листопада у Нью-Йорку. Які моделі стануть ангелами для найпопулярнішого у світі показу нижньої білизни – дивіться в матеріалі сайту Факти ICTV.

Victoria’s Secret Show 2018 завжди збирає найвідоміших світових моделей для свого показу білизни.

Цього року саме шоу відбудеться 8 листопада в Нью-Йорку, а транслюватимуть повну версію лише 2 грудня за ABC.

До слова, подивіться, хто з моделей одягне бюстгальтер за $1 млн.

Звичайно, будуть офіційні ангели: Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Белла Хадід, Адріана Ліма, Ельза Госк, Сара Сампайо, Жасмін Тукс, Тейлор Хілл і Ромі Стрейд.

Так, сотні моделей по всьому світу пройшли жорсткі кастинги, щоб отримати можливість стати частиною шоу і надіти заповітні крила ангела.

Всього заявлено 49 моделей в Victoria’s Secret Fashion Show 2018.



Kendall Jenner

Gigi Hadid

Bella Hadid

Duckie Thot

Winnie Harlow

Cheyenne Maya Carty

Yasmin Wijnaldum

Lorena Rae

Melie Tiacoh

Josie Canseco

Gizele Oliveira

Maia Cotton

Sofie Rovenstine

Shanina Shaik

Barbara Palvin

Nadine Leopold

Lameka Fox

Sadie Newman

Barbara Fialho

Frida Aasen

Megan Williams

Sui He

Kelsey Merritt

Georgia Fowler

Devon Windsor

Kelly Gale

Cindy Bruna

Maggie Laine

Alanna Arrington

Karlie Kloss

Zuri Tibby

Leomie Anderson

Alanna Walton

Jourdana Phillips

Herieth Paul

Estelle Chen

Myrthe Bolt

Willow Hand

Iesha Hodges

Isilda Moreira

Ming Xi

Grace Elizabeth

Sabah Koj

Sanne Vloet

Aiden Curtiss

Alexina Graham

Grace Bol

Moyowa Nicholas Toni Garrn Сексуальні і тендітні: ангели Victoria`s Secret Show 2018 (ГОЛОСУВАННЯ) / 49 фотографий

Факти ICTV зібрали ангелів Victoria’s Secret, які цьогоріч вийдуть на подіум вперше.

Хто з 18 новеньких ангелів сподобався вам найбільше?