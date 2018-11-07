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Євробачення 2019: 42 країни підтвердили участь

У Євробаченні 2019 візьмуть участь 42 країни.

Євробачення 2019

Учасниками Євробачення 2019, що пройде в Ізраїлі, будуть 42 країни.

Про це повідомляє Європейський мовний союз.

Конкурс відбудеться в травні 2019 в Тель-Авіві. До складу фіналістів автоматично входять Ізраїль, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.

Читайте: Євробачення 2019: Болгарія вперше відмовилась від участі

Варто зазначити, свою участь у конкурсі вже підтвердила Україна.

  • Албанія
  • Вірменія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Білорусь
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Македонія
  • Німеччина
  • Грузія
  • Греція
  • Угорщина
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Україна
  • Сполучене Королівство

 

Раніше Факти ICTV писали, яким буде девіз Євробачення 2019.

Фото: Mohamed Ahmed Soliman/Dreamstime.com

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