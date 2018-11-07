У Євробаченні 2019 візьмуть участь 42 країни.
Учасниками Євробачення 2019, що пройде в Ізраїлі, будуть 42 країни.
Про це повідомляє Європейський мовний союз.
Конкурс відбудеться в травні 2019 в Тель-Авіві. До складу фіналістів автоматично входять Ізраїль, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.
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Варто зазначити, свою участь у конкурсі вже підтвердила Україна.
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Білорусь
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Македонія
- Німеччина
- Грузія
- Греція
- Угорщина
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Сполучене Королівство
Раніше Факти ICTV писали, яким буде девіз Євробачення 2019.