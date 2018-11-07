У Євробаченні 2019 візьмуть участь 42 країни.

Учасниками Євробачення 2019, що пройде в Ізраїлі, будуть 42 країни.

Про це повідомляє Європейський мовний союз.

Конкурс відбудеться в травні 2019 в Тель-Авіві. До складу фіналістів автоматично входять Ізраїль, Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.

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Варто зазначити, свою участь у конкурсі вже підтвердила Україна.

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Білорусь

Бельгія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Македонія

Німеччина

Грузія

Греція

Угорщина

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Сполучене Королівство

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Фото: Mohamed Ahmed Soliman/Dreamstime.com