Цього місяця кінотеатри відвідає фільм Дівчина у павутинні, який є частиною кіноадаптації серії романів під назвою Міленіум. Факти ICTV вже подивилися фільм і готові поділитися враженнями.

Сюжет

В даному випадку говорити про сюжет фільму досить складно, адже Дівчина в павутинні не є прямим продовженням Дівчини з татуюванням дракона.

З якоїсь причини автори фільму вирішили, що наступні дві частини після ремейка глядачам не знадобляться і через 7 років випустити одразу четверту частину.

Звичайно, адаптації Дівчини, яка підривала повітряні замки і Дівчини, яка розворушила осине гніздо є, але вони не настільки відомі.

Сюжет, як і в інших фільмах, розповість про хакера та антисоціальну персону Лізбет Саландер і журналіста Мікаеля Бломквіста, яким разом доведеться розслідувати іще одну заплутану справу.

Цього разу будуть замішані секретні розробки США, одне з найнебезпечніших російських угрупувань, а також певний вундеркінд. Відповідальність Саландер за свої дії зростає до небес буквально з перших хвилин фільму і загрожує тримати глядача в напрузі до останнього моменту. Але й це відчуття швидко зникає.

Акторська майстерність

Цього разу на роль геніального хакера Лізбет взяли Клер Фой, яка багатьом може бути відома своєю недавньою роллю Королеви Єлизавети II у серіалі Корона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claire Foy (@theclairefoy) 5 Ноя 2018 в 12:28 PST

І варто сказати, що у неї дійсно був потенціал прекрасно зіграти Саландер: є й притаманна персонажу незграбність, й вічно холодний погляд, й сухий розрахунок того, що відбувається.

Але не вдалося їй дотягнути навіть до тієї планки, яку поставила Руні Мара. Її Лізбет була реальною, дивлячись на її гру, було легко повірити, що прославлена ​​хакер не просто не може зійтися з людьми, вона навіть не розуміє сенсу в подібних діях.

У Дівчині в павутинні, навіть знаючи історію персонажа, не вдається йому співпереживати, що дуже прикро.

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Другого ж центрального персонажа – Мікаела Бломквіста – зіграв Сверрір Гуднасон. Він впорався зі своєю роллю цілком адекватно, хоча особисто мені Деніел Крейг сподобався трохи більше.

Однак й варіант Гуднансона змушує повірити в реальність журналіста-дослідника, який до кінця слідуватиме за даною йому ниточкою, не думаючи про те, куди вона може його привести.

Весь інший акторський склад відіграв свої ролі дуже добре. Особливо варто виділити одержимого своїм дітищем розробника програми і головну злочинницю фільму, якій, на жаль, виділили набагато менше часу, ніж вона заслуговує.

Адже про її реальну особистість ставати відомо будь-якій людині, який зволить подивитися трейлер.

Можливо, таємниця ватажка російської організації грає набагато більшу роль у книзі і повинна була триматися в секреті до останніх глав, але в Дівчині у павутинні її присутність можна було обіграти цікавіше, що додало б фільму свій, унікальний, відтінок.

Атмосфера і тривалість

У Дівчини з татуюванням дракона була дуже похмура і “приземлена” атмосфера, крім тих моментів, коли ти згадував, що у Лізбет немає труднощів з тим, аби зламати все, що завгодно.

В окремі моменти панувала атмосфера безвиході, коли глядач розумів, що головні герої не зможуть нічого зробити зі сформованою ситуацією і її просто потрібно пережити.

Повторити подібне у Дівчині у павутинні, на жаль, не вдалося. Навіть в ті моменти, коли персонаж знаходиться в, здавалося б, безвихідній ситуації, розумієш, що він все одно з неї виплутається. Причому в окремих моментах це виглядає вкрай тупо.

Подібне рішення вбиває всю гостроту, якою повинен бути просякнутий фільм. В окремі моменти Дівчина у павутинні схожа на черговий голлівудський бойовик, який переплітається з реалізмом, властивим першій частини.

Але при цьому вдалося уникнути затягнутості фільму. Виходячи з кінотеатру, не створювалося відчуття, що ти тільки що дві години дивився картину. Цього разу кожна сцена доречна і не створює зайвого напруження для глядача.

Однак при цьому втрачається глибина персонажів, яка була в першій частині серії, де кожному з них, навіть незначному, відводилася достатня кількість екранного часу.

Багатьох саме ця риса фільму приваблювала і тих, хто сподівався отримати щось подібне в Дівчині у павутинні, чекає розчарування.

Вердикт

Дівчина у павутинні вийшла дуже дивним сиквелом. Тим, хто не знайомий з серією романів Міленіум і старішої кіноадаптацією, не надто потішить “стрибок” через дві частини.

Це все одно, що подивитися Гаррі Поттера і філософський камінь, а потім відразу взятися за Гаррі Поттера і кубок вогню.

Та й фанати перших трьох книг, які написав Стіг Ларссон, навряд чи чекали нових частин романів і кіноадаптації. Дівчину у павутинні можна порадити тим, хто має хоча б мінімальне уявлення про серію Міленіум, але хотів би подивитися більш легкий трилер.

Не можна заперечувати присутність дійсно хороших ідей у ​​фільмі, але кінцевий результат ясно дає зрозуміти, що Дівчині у павутинні не вистачило уваги.

Сюжет: 6/10

Акторська гра: 8/10

Атмосфера: 3/10

Загальна оцінка фактів ICTV: 5.5/10

Факти ICTV також опублікували рецензію на фільм Дике поле, який сьогодні з’явився у кінотеатрах.

Владислав Бомбела

Фото: theclairefoy, B&H

Відео: B&H Film Distribution Company