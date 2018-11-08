Netflix випустила новий трейлер фільму Мауглі, знятого за Книгою джунглів Редьярда Кіплінга.
Мауглі вийде на деякі екрани США і Великої Брітанії вже 29 листопада, а 7 грудня Netflix покаже його всьому світу.
До речі, компанія Netflix перекупила Мауглі у липні у Warner Bros.
Що цікаво, стрічку зняв актор і режисер Енді Серкіс. Глядачі його знають як Голлума з Володаря кілець.
Мауглі зіграв актор Роен Чанд.
Бенедикт Камбербетч озвучив тигра Шерхана, а Крістіан Бейл говорив голосом пантери Багіри, а чудова Кейт Бланшетт озвучила пітона Каа.
Читайте: Справжній виклик: Джамала озвучила мультгероя Disney
Нагадаємо, Вілл Сміт анонсував продовження фільму Погані хлопці.
Фото: скрін трейлера Netflix
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+