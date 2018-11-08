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Вийшов новий трейлер пригодницького фільму Мауглі

Netflix випустила новий трейлер фільму Мауглі, знятого за Книгою джунглів Редьярда Кіплінга.

Мауглі вийде на деякі екрани США і Великої Брітанії вже 29 листопада, а 7 грудня Netflix покаже його всьому світу.

До речі, компанія Netflix перекупила Мауглі у липні у Warner Bros.

Що цікаво, стрічку зняв актор і режисер Енді Серкіс. Глядачі його знають як Голлума з Володаря кілець.

Мауглі зіграв актор Роен Чанд.

Бенедикт Камбербетч озвучив тигра Шерхана, а Крістіан Бейл говорив голосом пантери Багіри, а чудова Кейт Бланшетт озвучила пітона Каа.

Читайте: Справжній виклик: Джамала озвучила мультгероя Disney

Нагадаємо, Вілл Сміт анонсував продовження фільму Погані хлопці.

Фото: скрін трейлера Netflix

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