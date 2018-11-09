Модель Victoria’s Secret Адріана Ліма завершила свою кар’єру в шоу. Ми зібрали кілька цікавих фактів про знаменитість, а також її найсексуальніші образи.

Відома бразильська модель Адріана Ліма залишає шоу Victoria’s Secret.

Про це вона повідомила вчора під час показу в Нью-Йорку.

37-річна знаменитість не змогла стримати емоцій, зворушливо попрощалася з глядачами, учасницями шоу і командою.

Більше 15 років дівчина була янголом Victoria’s Secret Show.

Ліма опублікувала також в Instagram відео зі своїми виходами.

До слова, ми зібрали всіх моделей Victoria’s Secret, які виходили на подіум цього року, серед яких було і 18 нових учасниць.

Адріану Ліму багато разів називали однією з найкрасивіших жінок на землі. Дівчина розлучена з баскетболістом Марко Ярич, у них є дві дочки.

Модель багато займається благодійністю, а також кілька разів на тиждень ходить на бокс.

Адріана вже багато років є однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

Нагадаємо, як Ельза Госк вийшла в бюстгальтері за $1 млн.

Ми зібрали кілька цікавих образів Адріани і пропонуємо вам обрати той, який сподобався найбільше.