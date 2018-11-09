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Ангел з блакитними очима: Адріана Ліма йде з Victoria`s Secret (ГОЛОСУВАННЯ)

Модель Victoria’s Secret Адріана Ліма завершила свою кар’єру в шоу. Ми зібрали кілька цікавих фактів про знаменитість, а також її найсексуальніші образи.

Відома бразильська модель Адріана Ліма залишає шоу Victoria’s Secret.

Про це вона повідомила вчора під час показу в Нью-Йорку.

37-річна знаменитість не змогла стримати емоцій, зворушливо попрощалася з глядачами, учасницями шоу і командою.

Більше 15 років дівчина була янголом Victoria’s Secret Show.

Ліма опублікувала також в Instagram відео зі своїми виходами.

До слова, ми зібрали всіх моделей Victoria’s Secret, які виходили на подіум цього року, серед яких було і 18 нових учасниць.

 

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Dear Victoria, Thank you for showing me the world, sharing your secrets, and most importantly not just giving me wings but teaching me to fly. to the best fans in the! Love, Adriana

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Адріану Ліму багато разів називали однією з найкрасивіших жінок на землі. Дівчина розлучена з баскетболістом Марко Ярич, у них є дві дочки.

Модель багато займається благодійністю, а також кілька разів на тиждень ходить на бокс.

Адріана вже багато років є однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

Нагадаємо, як Ельза Госк вийшла в бюстгальтері за $1 млн.

Ми зібрали кілька цікавих образів Адріани і пропонуємо вам обрати той, який сподобався найбільше.

 

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