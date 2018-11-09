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Origins – Imagine Dragons випустила п’ятий альбом

Сьогодні гурт Imagine Dragons випустив п’ятий альбом.

Imagine Dragons

Гурт Imagine Dragons повідомив у Twitter, що сьогодні вийшов їхній п’ятий альбом під назвою Origins.

Його вже можна придбати в Google Play, Apple Music та інших музичних сервісах.

Всього в Origins увійшло 15 треків, серед яких й саундтрек до мультфільму Ральф руйнівник 2: Інтернетрі, який вийде в Україні 22 листопада.

Також в альбомі можна знайти такі пісні як Zero, Machine, Natural.

Читайте: Bad Liar – Imagine Dragons презентували нову пісню

До слова, британський гурт The Prodigy випустив платівку No Tourists.

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