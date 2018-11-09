Український гурт Время и Стекло випустила новий трек Песня про лицо.

Песня про лицо опублікована на офіційному каналі Время и Стекло на YouTube.

Пісня зроблена у жанрі edm trap music. Це щось новеньке для гурту.

Не всі шанувальники оцінили зміну музичного іміджу.

Відео вже зібрало майже більше 116 тис. переглядів, 11 тис. лайків і 3 тис. діслайків.

Багато фанатів залишилися незадоволені, вказуючи, що пісня “не зайшла”, хоча і переслуховували по кілька разів, крім того, деякі обурила ненормативна лексика у тексті пісні і відзначали, що слова дурні.

Однак частина фанатів вказали, що в захваті від пісні і вона точно стане їх улюбленою після треку Глубоко Наді Дорофєєвої та Monatik.

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Эус

Деус

Double

Trouble

Мчится Красный

В нем два хулигана

Одна длинноногая

Икона стиля

А другой Икона музыки

В машине Шпилит

Время и Стекло

Время Время и Стекло

А в машине Шпилит

Группа Время и Стекло

Главное чтобы свое лицо ты нашел

Когда бросят этот трек

В ноги на танцпол А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе свое что-то представляет

Танцуй с таким лицом,

как будто ты что-то знаешь Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь Ой, все! Мамамамастер наколи мне масти

Чтобы все от зависти открыли свои пасти

Коли тату, кольщик

Колоколокольчик

Все мои заценят этот звонкий прикольчик

Я закрою партаки

Новым модным шмотом

Руки в брюки, а на ноги

Джорданы в полете

Virtual Reality VR VR

А у меня с*ка не маленький PR PR А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так что

Каждый сам себе свое что-то представляет

Танцуй с таким лицом,

как будто ты что-то знаешь Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь Ой, все! Татататататанцуй

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь

Ой, все!

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Фото: nadyadorofeeva/Instagram