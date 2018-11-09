Український гурт Время и Стекло випустила новий трек Песня про лицо.
Песня про лицо опублікована на офіційному каналі Время и Стекло на YouTube.
Пісня зроблена у жанрі edm trap music. Це щось новеньке для гурту.
Не всі шанувальники оцінили зміну музичного іміджу.
Відео вже зібрало майже більше 116 тис. переглядів, 11 тис. лайків і 3 тис. діслайків.
Багато фанатів залишилися незадоволені, вказуючи, що пісня “не зайшла”, хоча і переслуховували по кілька разів, крім того, деякі обурила ненормативна лексика у тексті пісні і відзначали, що слова дурні.
Однак частина фанатів вказали, що в захваті від пісні і вона точно стане їх улюбленою після треку Глубоко Наді Дорофєєвої та Monatik.
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|Эус
Деус
Double
Trouble
Мчится Красный
В нем два хулигана
Одна длинноногая
Икона стиля
А другой Икона музыки
В машине Шпилит
Время и Стекло
Время Время и Стекло
А в машине Шпилит
Группа Время и Стекло
Главное чтобы свое лицо ты нашел
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол
| А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
| Мамамамастер наколи мне масти
Чтобы все от зависти открыли свои пасти
Коли тату, кольщик
Колоколокольчик
Все мои заценят этот звонкий прикольчик
Я закрою партаки
Новым модным шмотом
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полете
Virtual Reality VR VR
А у меня с*ка не маленький PR PR
| А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так что
Каждый сам себе свое что-то представляет
Танцуй с таким лицом,
как будто ты что-то знаешь
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь Ой, все!
| Татататататанцуй
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь
Ой, все!
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Фото: nadyadorofeeva/Instagram