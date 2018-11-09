PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Victoria's Secret Fashion Show 2018: Ельза Госк вийшла у бюстгальтері за $1 млн/

Victoria’s Secret Fashion Show 2018: Ельза Госк вийшла у бюстгальтері за $1 млн

Шведська модель Ельза Госк представила бюстгальтер за $1 млн на шоу Victoria’s Secret.

Ельза Госк

Шведська модель Ельза Госк вийшла на подіум Victoria’s Secret Fashion Show 2018 у бюстгальтері, який коштує $1 млн, повідомляє Daily Mail.

В тих, кому дуже сподобався дизайн дорогоцінного бюстгальтера, буде змога придбати “бюджетну” версію, яка коштуватиме $250.

Під час шоу Госк з’явилася на подіумі іще один раз – в чорному комплекті під назвою Celestial Angels.

Цього року на шоу Victoria’s Secret запросили рекордну кількість музикантів та витратили близько $12 млн.

Читайте: Фотомодель без білизни задерла спідницю у мечеті заради знімка (18+)

До слова, під час відпочинку на Багамах на модель Катарину Заруцкі напала акула.

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка