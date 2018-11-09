Шведська модель Ельза Госк представила бюстгальтер за $1 млн на шоу Victoria’s Secret.
Шведська модель Ельза Госк вийшла на подіум Victoria’s Secret Fashion Show 2018 у бюстгальтері, який коштує $1 млн, повідомляє Daily Mail.
В тих, кому дуже сподобався дизайн дорогоцінного бюстгальтера, буде змога придбати “бюджетну” версію, яка коштуватиме $250.
Під час шоу Госк з’явилася на подіумі іще один раз – в чорному комплекті під назвою Celestial Angels.
Цього року на шоу Victoria’s Secret запросили рекордну кількість музикантів та витратили близько $12 млн.
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До слова, під час відпочинку на Багамах на модель Катарину Заруцкі напала акула.
Фото: Getty Images
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