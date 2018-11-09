Victoria’s Secret Show 2018 пройшло у Нью Йорку. Щорічно на подіум виходять найкрасивіші моделі світу. Ми зібрали фото і відео ангелів Victoria’s Secret з показу.
Victoria’s Secret – найпопулярніше шоу-показ нижньої білизни у світі.
Щорічно на його подіум прагнуть вийти сотні моделей, але жорсткий кастинг проходять лише деякі.
До речі, цього року з’явилося нових 18 ангелів.
А ми також робили матеріал, де зібрані всі моделі Victoria’s Secret.
Цьогоріч шоу проходило в Нью-Йорку і знову зібрало безліч знаменитостей в одному місці, які прийшли не тільки купити найдорожчу лінійку білизни, але і подивитися на найбільш високооплачуваних моделей світу.
До слова, Адріана Ліма, яка пробула на шоу 19 років, заявила про свій відхід з Victoria’s Secret.
Факти ICTV також зібрали з соціальних мереж моделей фотографії підготовки до шоу:
Ми підібрали фотографії 15 ангелів, які блищали на Victoria’s Secret Show 2018. Zка вам сподобалася найбільше?