Victoria’s Secret Show 2018 пройшло у Нью Йорку. Щорічно на подіум виходять найкрасивіші моделі світу. Ми зібрали фото і відео ангелів Victoria’s Secret з показу.

Victoria’s Secret – найпопулярніше шоу-показ нижньої білизни у світі.

Щорічно на його подіум прагнуть вийти сотні моделей, але жорсткий кастинг проходять лише деякі.

До речі, цього року з’явилося нових 18 ангелів.

А ми також робили матеріал, де зібрані всі моделі Victoria’s Secret.

Цьогоріч шоу проходило в Нью-Йорку і знову зібрало безліч знаменитостей в одному місці, які прийшли не тільки купити найдорожчу лінійку білизни, але і подивитися на найбільш високооплачуваних моделей світу.

До слова, Адріана Ліма, яка пробула на шоу 19 років, заявила про свій відхід з Victoria’s Secret.

Факти ICTV також зібрали з соціальних мереж моделей фотографії підготовки до шоу:























































Victoria’s Secret Show 2018: відео та 15 найгарніших моделей / 28 фотографий

Ми підібрали фотографії 15 ангелів, які блищали на Victoria’s Secret Show 2018. Zка вам сподобалася найбільше?