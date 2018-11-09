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Вперше в історії: українка увійшла до топ-15 найгарніших жінок світу

Українська модель Богдана Тарасик увійшла до топ-15 найгарніших жінок у світі.

Miss International 2018 провів фінал у Токіо, де 77 дівчат доводили, що краса врятує світ.

24-річна українка Богдана Тарасик вперше за історію того, як Україна бере участь у конкурсі краси міжнародного формату, увійшла в топ-15.

Перше місце отримала 20-річна Маріем Кларет Веласко Нарсія з Венесуели.

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Ми зібрали кілька фотографій української красуні з її соціальних мереж.

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Вперше в історії: українка увійшла до топ-15 найгарніших жінок світу / 9 фотографий

Нагадаємо, чарівна українка очолила рейтинг бодібілдерів.

Фото: bogdana_tarasyk/Instagram

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