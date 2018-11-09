Українська модель Богдана Тарасик увійшла до топ-15 найгарніших жінок у світі.
Miss International 2018 провів фінал у Токіо, де 77 дівчат доводили, що краса врятує світ.
24-річна українка Богдана Тарасик вперше за історію того, як Україна бере участь у конкурсі краси міжнародного формату, увійшла в топ-15.
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Сегодня состоялся финал @missinternationalofficial. @bogdana_tarasyk в первый раз, за всю историю участия Украины в международном конкурсе, вошла в 15-ку самых красивых девушек. Богдана, мы гордимся тобой, ты – умница! Прекрасно держалась на сцене и достойной представила нашу страну ! Невероятное платье от @katherine_lukashyk. Аксессуары: @vesna.accessories
Перше місце отримала 20-річна Маріем Кларет Веласко Нарсія з Венесуели.
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Ми зібрали кілька фотографій української красуні з її соціальних мереж.
Нагадаємо, чарівна українка очолила рейтинг бодібілдерів.
Фото: bogdana_tarasyk/Instagram