Сьогодні на 45 році життя померла Юлія Волчкова. Факти ICTV у пам’ять про українську актрису зібрали цікаві моменти з її життя, а також яскраві фотографії прекрасної жінки.

Життєвий і творчий шлях

Інтернет про Юлію знає небагато. Відомо, що народилася майбутня актриса 29 серпня 1974 року у Києві. У 1995 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. І цього ж року вона стала грати у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. За час своєї роботи у цьому театрі вона зіграла близько 20 ролей.

Проявила свій талант перевтілень не тільки на сцені театру, а й у кіно. Знімалася актриса у таких картинах: День народження Буржуя, Гарлем, Кільце з бірюзою, Серцю не накажеш, Горобини грона червоні, Слід перевертня і інші.

Про що писала у соцмережах

Про особисте життя немає ні слова. Хоча, за статусом у Facebook ясно, що жінка перебувала у шлюбі. Її численні пости про сім’ю говорять про важливість цієї частини життя для актриси.

Також Юлія Волчкова багато фотографій публікувала про свою діяльність на ТБ. Вона знімалася у шоу на СТБ Один за всіх. Її публікації свідчать про жорстку соціальну позицію:

– Перший раз у житті мені хотілося вбити людину. Вони вчотирьох болісно вбивали дворічну дівчинку. Двох із них сьогодні покажуть на СТБ о 21 00!

Також сторінка у соціальних мережах переповнена особистими роздумами про життя, глибокими думками відомих письменників, філософів.

– Вік живи, вік учись …., а якщо іспит провалено, буде переекзаменування …, і так поки не здасися .., – написала Юлія про власні роздуми.

Дуже багато фотографій кажуть про яскравість життя і про його насиченість. Факти ICTV обрали найкращі з них. Саме такою нам запам’ятається актриса. Світла пам’ять!















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Нагадаємо, що про смерть Юлії Волчкової від важкої хвороби стало відомо сьогодні. Про дату, час і місце прощання з Волчковою обіцяють повідомити пізніше.

ФОТО: Юлия Волчкова/Facebook