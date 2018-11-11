11 листопада американський актор Леонардо Ді Капріо святкує день народження. У свої 44 роки Лео відрізняється чудовим смаком щодо дівчат, з якими він зустрічається.

Портрет дівчини Ді Капріо приблизно виглядає так: “довгонога блондинка модель, бажано ангел Victoria’s Secret”, пише Maximonline.

Читайте: Victoria’s Secret Show 2018: відео та 15 найгарніших моделей

Каміла Морроне. Чутки про роман Лео з 21-річною моделлю з’явилися ще у 2017 році.

Зараз Ді Капріо нерозлучний з Камілою, їздить з нею в романтичні подорожі, зустрічав Новий рік і знайомив з друзями.

До речі, Аль Пачіно – це вітчим моделі.

Келлі Рорбах. Модель Sports Illustrated і актриса-початківець. Дівчину пророкували в дружини Ді Капріо, однак пара розлучилася через напружений графік обох.

До речі, Келлі знімалася у Рятувальниках Малібу.

Лорен Хаттон. З актрисою і зіркою серіалу Золота молодь Челсі Лео провів ніч після отримання довгоочікуваного Оскара в особняку на Голлівудських пагорбах.

Лорен приєдналася до Ді Капріо після вечірки, а покинула особняк вранці наступного дня.

Тоні Гарн. Німецька модель була подружкою Ді Капріо півтора року. Пара недовго жила разом у нью-йоркських апартаментах Лео.

Мадалина Генеа. Стосунки з румунською моделлю Лео офіційно не розголошував.

Та й сама Мадалина зізналася пресі, що хоче прославитися не своїм хлопцем, а своєю роботою.

Ерін Хізертон. Стосунки ангела Victoria’s Secret і Ді Капріо тривали менше року.

Ерін стверджує, що не сподівалася на серйозні стосунки, однак літала до Лео в Австралію, коли він знімався у Великому Гетсбі.

Блейк Лайвлі. Єдина дівчина зі списку Ді Капріо, яка не була моделлю.

Довгонога усміхнена білявка та Лео каталися на яхті на Лазурному Березі у травні 2011 року під час Каннського кінофестивалю. Однак роман не був тривалим, у вересні пара розлучилася.

Анна В’яліцина. Недовгий, але яскравий роман ангела Victoria’s Secret і Лео трапився під час відпочинку на Ібіці в 2009 році.

Читайте: Як виглядали голлівудські зірки в дитинстві

Емма Міллер. Ще одне короткочасне захоплення Лео у 2009 році – актриса серіалу Золота молодь Челсі.

Пару помітили папараці за романтичною вечерею в особняку Лео в Кенсінгтоні.

Бар Рафаелі. У найсерйозніших стосунках Ді Капріо був з ізраїльською моделлю Бар Рафаелі.

Пара зустрічалася 5 років, разом з’являлася на людях, більш того, Бар сподобалася мамі Лео — Ірмелін.

Жизель Бундхен. Ще одна дівчина Ді Капріо, з якою у Лео були серйозні стосунки.

Пара зустрічалася 5 років і розлучилася після прохання Жизель допомогти з кар’єрою акторки.

Амбер Валетта. Кажуть, Лео примітив Амбер у 1998 році, побачивши на сторінках модного журналу, і довго домагався зустрічі з нею.

Однак стосунки були короткими.

Єва Герцигова. Короткочасний роман з чеською моделлю стався після прем’єри фільму Людина в залізній масці, де вони і познайомилися.

Хелена Крістенсен. Хелена старша за Лео на 6 років. Попри це, у 1997 році після виходу Титаніка Ді Капріо це не зупинило.

Крістен Занг. Модель, з якою Лео з’явився на прем’єрі Титаніка, кілька років отримувала листи з погрозами від його фанаток.

Брітані Деніел. Актриса знімалася з Ді Капріо в Щоденнику баскетболіста, коли йому було 19. Стосунки витримали лише кілька побачень.

Бріджет Хол. Перша дівчина Ді Капріо Бріджет Хол також була моделлю. Пара зустрічалася в 1994 році, коли обоє були підлітками.

В одному з інтерв’ю Ді Капріо зізнався, що саме з Бріджет втратив невинність.

Ми також писали про те, що опублікували перший кадр з фільму, в якому знімаються Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт.

Фото: Instagram, Jeff J Mitchell/Getty Images