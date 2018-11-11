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World Plus Size: українка отримала корону на конкурсі краси

Українка Ірина Антонюк отримала спеціальний титул і корону на конкурсі краси World Plus Size на Філіппінах.

Ірина Антонюк отримала спеціальний титул і корону Ms STAR Top of the World Plus Size 2018, повідомляють Новини по-рівненськи.

А титул Міс Світу отримала представниця Філіппін.

Крім того, українка отримала ліцензію на проведення та організацію конкурсу такого контексту на Рівненщині.

Читайте: Вперше в історії: українка увійшла в топ-15 найкрасивіших жінок світі

До слова, у фіналі світового конкурсу Mrs.Ukraine Plus Size 2018 брали участь 15 дівчат з різних країн.

Нагадаємо, українка Марія Хабарова перемогла на конкурсі Королева Скандинавії.

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