Сьогодні у віці 95 років помер співзасновник коміксів Marvel Стен Лі. Факти ICTV зібрали найцікавіші факти з його біографії.

Народився Стен Лі в родині єврейських іммігрантів румунського походження Джека та Селії Ліберів.

До заснування коміксів Marvel він спробував себе на багатьох роботах: займався доставкою сендвічів, продавав підписку на New York Herald Tribune, писав некрологи для служби новин.

У 1942 році Стена Лі призвали в армію США, де він служив до жовтня 1945 року.

У 1961 році він і Джерек Кірбі заснували Marvel. За час роботи над коміксами Marvel Стен Лі, разом з багатьма художниками, створив понад 100 персонажів.

Найвідомішими персонажами і командами стали Доктор Стрендж, Залізний Людина, Люди Ікс, Локі, Фантастична четвірка, Тор, Нік Ф’юрі, Халк, Людина-Павук.

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У 1995 році Стен Лі потрапив в зал слави письменника і редактора коміксів Джека Кербі. У 2002 році отримав премію Сатурн за досягнення у кар’єрі, а в 2008 році автор Marvel отримав Національну медаль США в області мистецтв.

З 1989 року Лі часто з’являвся в адаптаціях коміксів Marvel в фільмах та у відеоіграх. Він також зіграв самого себе у мультсеріалі Сіпсони і дуже любив дивитися фільми з Брюсом Лі.

Нагадаємо, сьогодні помер Стен Лі, який є одним із засновників коміксів Marvel.