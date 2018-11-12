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Історія іграшок 4 – перший тизер

В мережі з’явився перший тизер мультфільму Історія іграшок 4.

історія іграшок

Тизер мультфільму Історія іграшок 4 з’явився в мережі.

Його вихід запланований на 21 червня 2019 року.

За сюжетом, пригоди з головними героями відбуватимуться вже з новою власницею – дівчинкою Бонні.

Головний герой мультфільму Вуді мріє знайти Бо Піп, яку віддали іншим власникам.

Читайте: Український мультфільм визнаний найкращим на міжнародному фестивалі

До слова, режисером фільму виступив мультиплікатор Джош Кулі.

Раніше Факти ICTV писали про анімовану музичну пригоду Смолфут.

Фото: Copsgurl07/Dreamstime.com

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