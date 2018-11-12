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Міла Куніс і Вікторія Бекхем: топ-10 зірок на People’s Choice Awards (ГОЛОСУВАННЯ)

У США вручили нагороди щорічної премії People’s Choice Awards, на червоній доріжці якої виблискували зірки кіно, телебачення та музичної індустрії.

На People’s Choice Awards прийшли Вікторія Бекхем, Гвен Стефані, Міла Куніс, Ріта Ора, Кім і Хлоя Кардашян, Скарлетт Йоханссон, Нікі Мінаж та багато інших.

Читайте: People’s Choice Awards 2018: обрано найкращі фільми та серіали року

Модні критики досить приємно відгукнулися про зіркові образи, зазначивши, що дівчата змогли підібрати вбрання по фігурі, але не відмовилися від модних тенденцій.

Факти ICTV пропонують переглянути найкращі образи знаменитостей і проголосувати за свою фаворитку.

Раніше Факти ICTV писали про топ-5 найкасовіших фільмів в історії.

Фото: peopleschoice, whowhatwear,  snazzy_app, Getty Images

 

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