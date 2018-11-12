Кліп став своєрідним нагадуванням про проблеми сучасного суспільства.
– Хащі – у моєму розумінні – це прірва, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, тільки одні хащі, – розповіла фронтмен групи Наталя Жижченко.
До речі, ONUKA зняла відео на пісню Strum. Вперше в Україні всі кошти від монетизації нового кліпу гурту на YouTube-каналі будуть відраховуватися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.