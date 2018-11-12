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ONUKA представила нову пісню Хащі

Український гурт ONUKA представила нову пісню Хащі.

Кліп став своєрідним нагадуванням про проблеми сучасного суспільства.

– Хащі – у моєму розумінні – це прірва, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, тільки одні хащі, – розповіла фронтмен групи Наталя Жижченко.

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До речі,  ONUKA зняла відео на пісню Strum. Вперше в Україні всі кошти від монетизації нового кліпу гурту на YouTube-каналі будуть відраховуватися організації, яка займається благоустроєм сміттєсортувальних станцій.

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