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People’s Choice Awards 2018: обрано найкращі фільми та серіали року

Премія People’s Choice Awards 2018 назвала найкращим фільмом року Месники: Війна нескінченності.

People's Choise Awards

Найкращим фільмом року за версією премії People’s Choice Awards став Месники: Війна нескінченності.

Список переможців опублікувало The Hollywood Reporter.

Нагороду у номінації Актриса року отримала Скарлетт Йохансон за роль Чорної вдови.

 

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Scarlett dedicates her award to the armed forces that protect us. She did not forget #VeteransDay I love her big heart. Thank you @peopleschoice for highlighting this special moment.

Публикация от Scarlett Johansson (@seriouslyscarlett)

Читайте: Оскар 2019: Донбас в списку претендентів

До слова, кращою комедією року стала стрічка Шпигун, який мене кинув, головну роль в якій зіграла акторка Міла Куніс.

 

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#MilaKunis looking stunning at CinemaCon, March 28th

Публикация от Ashton Kutcher & Mila Kunis (@ashtonmila)

Найкращим музичним гуртом було визнано BTC.

Нагороду за кращий драматичний серіал цьогоріч отримав Рівердейл.

Раніше Факти ICTV писали про топ-5 найкасовіших фільмів в історії.

Фото: ENews

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