Премія People’s Choice Awards 2018 назвала найкращим фільмом року Месники: Війна нескінченності.
Найкращим фільмом року за версією премії People’s Choice Awards став Месники: Війна нескінченності.
Список переможців опублікувало The Hollywood Reporter.
Нагороду у номінації Актриса року отримала Скарлетт Йохансон за роль Чорної вдови.
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До слова, кращою комедією року стала стрічка Шпигун, який мене кинув, головну роль в якій зіграла акторка Міла Куніс.
Найкращим музичним гуртом було визнано BTC.
Нагороду за кращий драматичний серіал цьогоріч отримав Рівердейл.
Раніше Факти ICTV писали про топ-5 найкасовіших фільмів в історії.
Фото: ENews
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