Стен Лі, який є одним із співзасновників коміксів Marvel, помер у віці 95 років.

Співзасновник коміксів Marvel Стен Лі помер сьогодні в США. Йому було 95 років, повідомляє видання TMZ.

Про це ЗМІ дізналися від дочки загиблого. За її словами, швидка допомога приїхала в будинок чоловіка вранці і госпіталізувала його. Стен Лі помер в медичному центрі.

Причина смерті не повідомляється, проте відомо, що у Стена Лі були напади пневмонії та проблеми із зором.

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Він заснував Marvel разом з Джеком Кірбі в 1961 році. Саме Лі створив таких відомих персонажів коміксів як Людина-Павук, Халк, Залізна людина, а також супергеройську команду – Месники.

Стену Лі дуже подобалося, що його творіння перенесли на великий екран, тому він грав невеликі ролі у всіх недавніх фільмах по всесвіту коміксів Marvel.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Стена Лі госпіталізували через проблеми з серцем і дихальними шляхами.