Канадському акторові Раяну Гослінгу сьогодні виповнилося 38 років. Сайт Факти ICTV підготував цікаві факти про знаменитість і зібрав його найкращі ролі.

Раян Гослінг став відомим в Україні всього кілька років тому, а на Заході актора знають вже більше 20 років. Здивовані?

Так-так, вже багато років Раян блищить не лише в серіалах, фільмах, але і у різних вірусних мемах, а його обличчя – одне з найпопулярніших у рекламних компаніях.

Раян Гослінг спочатку дуже захоплювався музикою і танцями. Хлопчик ще й не здогадувався, що в майбутньому його номінують на Оскар 2017 за роль в одному з найбільш пронизливих мюзиклів сучасного Голлівуду – Ла-Ла-Ленд (2016).

Маленький Гослінг відривався, як міг, і вже тоді його помітили.

Так, з 1993 по 1995 рік Раян знімався в телепрограмі Клуб Міккі Мауса.

Якщо гарненько придивитися, то впізнаєте, крім Гослінга, ще й Брітні Спірс, Крістіну Агілеру і Джастіна Тімберлейка.

Після цього Гослінг отримав багато пропозицій у різних серіалах. Він навіть вирішив кинути навчання, щоб грати.

Привабливий канадець не дарма миготів на ТБ всі 90-і. Його помітили і запросили на головну роль у драмі Фанатик (2001).

А після не дуже вдалого детективного трилера Звіт вбивств (2002), Гослінг витягнув щасливий квиток – мелодрама Щоденник пам’яті (2004) з блискучою Рейчел Макадамс.

Його усмішка і погляд підкорили мільйони сердець, зібрали більше $115 млн у прокаті, а MTV дали акторам нагороду за Найкращий поцілунок.

А повне перевтілення для ролі в малобюджетній драмі Полу-Нельсон (2006) принесло молодому Гослінгу першу номінацію на Оскар.

Багато людей жартують, що Райану Гослінгу варто було б запатентувати своє обличчя та ім’я, тому що товар з його зображенням дуже добре продається. В інтернеті можна знайти, що завгодно, – від кухлів і накладних нігтів до шкарпеток і розмальовок.







Раяну Гослінгу – 38! Коли актор отримає свій Оскар (ГОЛОСУВАННЯ) / 4 фотографии

Провальні фільми Раяна Гослінга можна порахувати на пальцях: Звіт вбивств (2002), Мисливці на гангстерів (2013) і Все найкраще (2009).

А ось такі фільми, як Це безглузде кохання (2011), Валентинка (2010), Драйв (2011), Березневі іди (2011), Місце під соснами (2012), Лише Бог пробачить (2013), Гра на зниження (2015), Славні хлопці (2016), звичайно, Ла-Ла-Ленд (2016) і навіть, Той, що біжить по лезу 2049 (2017), який викликав суперечливі відгуки, все одно незмінно отримували увагу критиків і любов фанатів.

Раян 5 разів номінований на Золотий глобус і в результаті отримав його за Ла-Ла-Ленд.

Після біографічної драми про життя Ніла Армстронга Перша людина (2018) Дем’єна Шаззела огляди і критики вказують на те, що і фільм, і сам Раян можуть бути номіновані на Оскар 2019.

Може, цього разу Раян Гослінг отримає свою заповітну статуетку?

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