Українки вже давно завоювали титул одних з найкрасивіших жінок світу. Тому закономірно, що наші моделі будують запаморочливі кар’єри у світовій fashion-індустрії.

Аліна Байкова

Дівчина народилася в Кіровограді у 1989 році. Модельні параметри Аліни помітили під час примірки в ательє уніформи ресторану, де вона працювала.

Повчившись у кіровоградській модельній школі, Аліна отримала свій перший контракт у Китаї, а потім вже були Франція й Італія.

Аліна Байкова була на обкладинках таких глянців: Vogue Australia, Harper’s Bazaar, Elle, а також була обличчям аромату Oscar de la Renta.

Крім того, дівчина не забуває про рідне місто і часто туди приїжджає. Аліна займається благодійністю по всьому світу, а також опікується інтернатом для дітей-сиріт у Кіровограді.

Алла Костромічова

Дівчина народилася у 1986 році в Севастополі. Старт модельної кар’єри Алли почався в 22 роки. Цікаво, що свій перший контракт з міланським агентством Костромічова поєднувала з навчанням в університеті за спеціальністю Медична електроніка. До речі, диплом Алла отримала червоний.

Після закінчення навчання, дівчина зібрала речі і полетіла в Нью-Йорк. Практично відразу Алла завоювала увагу дизайнерів і сталапопулярною моделлю.

Алла працювала з модними будинками Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein.

У 2013 році Алла Костромічова відкрила своє модельне агентство KModel. Також її знають за шоу Топ-модель по-українськи.

Наталя Гоцій

Наталя народилася в Києві і кар’єру моделі почала випадково. Дівчина прийшла на кастинг модельного конкурсу просто підтримати подругу, але в підсумку її запросили взяти участь. Здобувши перемогу, Наталя вирушила на фінал конкурсу в Нью-Йорк.

Гоцій перемогла в Ford Models Supermodel of the World і отримала контракт з Ford Models.

Наталя знімалася для обкладинок Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, а також стала обличчям ароматів Baby Doll від Yves Saint Laurent і 212 від Carolina Herrera.

Зараз модель більше присвячує себе родині, у неї двоє дітей.

Ірина Кравченко

Ірина народилася в 1987 році в Запоріжжі. Після закінчення університету за фахом комп’ютерний дизайн, дівчина працювала викладачем малювання у приватній школі. Згодом Ірину помітили і запросили в агентство L-Models. Дівчина погодилася через нестачу грошей.

Кар’єра Ірина пішла вгору після того, як її запросив відкривати показ Alexander Wang на New York Fashion Week. Після чого вона отримала контракт з Ford Models.

Ірина співпрацювала з Alexander Wang, Marc Jacobs, Victoria Beckham, Jil Sander, Prada, Roberto Cavalli, Chanel, Kenzo, і Valentino.

Сніжана Онопко

Сніжана народилася в 1986 році в Сєвєродонецьку. Дівчина з 14 років мріяла стати топ-моделлю. Після повноліття і переїзду до Києва, дівчина знайомиться з Олегом Воропаєвим (модельний скаут. – Ред.). З ним же відправляється в Нью-Йорк, де вона і втратила паспорт. Через це Сніжана не могла повернутися в Україну цілих 3 місяці. Однак саме у цей період дівчина знайомиться з відомим фотографом Стівеном Мейзелу, який допомагає їй опинитися на обкладинці Vogue.

Сніжана брала участь у показах Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci, MaxMara.

Раніше Факти ICTV псиали, що українка Ірина Антонюк отримала спеціальний титул і корону на конкурсі краси World Plus Size на Філіппінах.

Фото: snejanaonopka15, iriska_kravchenko, Alla Kostromichova, alina_baikova, nataliiagotsii