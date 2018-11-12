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Я полюбила монстра: оновлена ​​ВІА Гра випустила кліп

Гурт Віа Гра в оновленому складі презентував перший кліп на пісню Я полюбила монстра.

Відео-робота з’явилася на YouTube – каналі Meladze Music.

Композицію написав продюсер групи Костянтин Меладзе у співавторстві з однією з солісток бенду Ольгою Меганською.

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Режисером кліпу виступив Хіндрек Маасік.

До слова, це перша відеоробота групи в новому складі: Ольга Меганська замінила Мішу Романову, а Анастасію Кожевнікову – Уляна Синецька.

Раніше Факти ICTV писали, що Monatik презентував кліп на нову пісню під назвою Зашивает душу.

Фото: Скріншот з відео

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