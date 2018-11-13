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Писав для Ротару та Піснярів. У Білорусі помер композитор Лученок

Відомий композитор Ігор Лученок помер після важкої хвороби.

игорь лученок

Народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лучанок  помер після важкої хвороби.

Про це повідомив композитор Георгій Суравнєв.

Ігор Лученок відомий своєю співпрацею з Софією Ротару, а також гуртами Пісняри, Сябри та Вєраси.

Читайте: Помер український режисер Едуард Митницький

Напередодні композитор був госпіталізований після інсульту і перебував в комі протягом 9 днів.

У серпні йому виповнилось 80 років.

До слова, Ігор Лученко був автором відомої пісні Алеся.

Раніше Факти ICTV писали про смерть українського сценариста і драматурга Богдана Жолдака.

Фото: Белорусский Партизан 

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