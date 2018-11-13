Відомий композитор Ігор Лученок помер після важкої хвороби.
Народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лучанок помер після важкої хвороби.
Про це повідомив композитор Георгій Суравнєв.
Ігор Лученок відомий своєю співпрацею з Софією Ротару, а також гуртами Пісняри, Сябри та Вєраси.
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Напередодні композитор був госпіталізований після інсульту і перебував в комі протягом 9 днів.
У серпні йому виповнилось 80 років.
До слова, Ігор Лученко був автором відомої пісні Алеся.
Раніше Факти ICTV писали про смерть українського сценариста і драматурга Богдана Жолдака.
Фото: Белорусский Партизан
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