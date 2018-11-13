Стен Лі помер у віці 95 років. Він був співзасновником вигаданого всесвіту Marvel. На честь Стена Лі ми згадали історію створення супергеройського світу Marvel.

Стен Лі зробив революцію в коміксі і допоміг заробити мільярди для Голлівуду, створивши всесвіт Marvel.

Саме він ввівши людські слабкості супергероям, таких як Людина-павук, Фантастична четвірка і Неймовірний Халк.

Стен Лі помер 12 листопада у США. Ми вирішили пригадати, з чого починався всесвіт Marvel.

Marvel і Стен Лі

Стен Лі десятиліттями працював над створенням персонажів Marvel, без яких зараз важко уявити масову культуру коміксів: Халк, Людина-павук, Люди Ікс, Залізна Людина, Тор – це далеко не всі персонажі, які прославили свого творця.

Колись 17-річного Лі залишили стежити за контролем творчості в маленькій компанії Timely Comics, яка виросла і була перейменована в Atlas Comics і, нарешті, Marvel.

Так, в якості головного письменника Marvel Comics, Лі відродив індустрію в 1960-х роках.

Він пропонував костюми і дії, яких жадали молоді читачі, наполягав на складних сюжетах, діалозі на рівні коледжу, сатири, науковій фантастиці і навіть філософії.

– Я думаю, що всі люблять речі, які більше, ніж життя… Я думаю про них як про казки для дорослих, – сказав Стен Лі Associated Press в інтерв’ю 2006 року.

У 1960-х Лі подарував життя Фантастичній Четвірці, Халку, Людині-павуку, Залізній Людині і багатьом іншим.

Що цікаво, його герої були далекі від персонажів суперника – DC Comics.

Перший крупнобюджетний фільм, заснований на персонажах Лі, X-Men заробив понад 130 мільйонів доларів в північноамериканських театрах.

А вже Людина-павук зробив ще краще, взявши у 2002 році більше 400 мільйонів доларів.

І сьогодні фільми про героїв всесвіту Marvel збирають багатомільйонні касові збори.

Фото: Charley Gallay/Getty Images for Disney

Камео Стена Лі

Всесвітню славу Стен Лі отримав вже у зрілому віці, завдяки тому, що постійно з’являвся у стрічках кіновсесвіту Marvel.

Одне з перших камео Стена Лі було в 1989 році у фільмі про Халка.

У стрічці про Людей Ікс він, наприклад, був скромним продавцем хот-догів на пляжі.

У кіно з Людиною павуком він з’явився всього на кілька секунд, зображуючи переляк від вибуху.

Фантастична четвірка показала Стена звичайним листоношею.

А в фільмі про Залізну Людину Лі зіграв засновника журналу Playboy Х’ю Хефнера.

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Нагадаємо, ми також зібрали найцікавіші факти, якими наповнена біографія Стена Лі.

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