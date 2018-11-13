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Восьмий сезон Гри престолів – дата виходу першої серії

Телеканал HBO опублікував тизер Гри престолів, в якому вказав дату релізу восьмого сезону серіалу.

Гра престолів

В Youtube опублікували тизер восьмого сезону Гри престолів, в якому повідомляється, що перша серія вийде у квітні 2019 року.

У відео можна побачити події, які передували останньому сезону серіалу.

Кожен епізод восьмого сезону Гри престолів коштує приблизно $15 млн. Остання частина серіалу складатиметься із шести епізодів.

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До слова, британська актриса Софі Тернер розповіла, що восьмий сезон Гри престолів стане найбільш емоційним за всю історію.

Відео: GameofThrones

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