Телеканал HBO опублікував тизер Гри престолів, в якому вказав дату релізу восьмого сезону серіалу.
В Youtube опублікували тизер восьмого сезону Гри престолів, в якому повідомляється, що перша серія вийде у квітні 2019 року.
У відео можна побачити події, які передували останньому сезону серіалу.
Кожен епізод восьмого сезону Гри престолів коштує приблизно $15 млн. Остання частина серіалу складатиметься із шести епізодів.
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До слова, британська актриса Софі Тернер розповіла, що восьмий сезон Гри престолів стане найбільш емоційним за всю історію.
Відео: GameofThrones
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