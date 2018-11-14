Перед смертю автор коміксів Marvel Стен Лі працював над новим персонажем.
Незадовго до смерті відомий автор коміксів Marvel Стен Лі разом з дочкою Джей Сі працював над створенням героя, якого звуть Людина-бруд, повідомляє TMZ.
Дочка загиблого автора не стала розкривати подробиці про персонажа та його роль в сюжеті всесвіту Marvel.
За словами Джей Сі, вона продовжить роботу над героєм, який створювався спільно зі Стеном Лі та він навіть може стати частиною кіновсесвіту Marvel.
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Нагадаємо, 12 листопада у віці 95 років помер відомий автор коміксів, співзасновник Marvel Стен Лі.
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