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Незадовго до смерті Стен Лі вигадав іще одного героя Marvel

Перед смертю автор коміксів Marvel Стен Лі працював над новим персонажем.

Стен Лі

Незадовго до смерті відомий автор коміксів Marvel Стен Лі разом з дочкою Джей Сі працював над створенням героя, якого звуть Людина-бруд, повідомляє TMZ.

Дочка загиблого автора не стала розкривати подробиці про персонажа та його роль в сюжеті всесвіту Marvel.

За словами Джей Сі, вона продовжить роботу над героєм, який створювався спільно зі Стеном Лі та він навіть може стати частиною кіновсесвіту Marvel.

Читайте: Стен Лі і Marvel: з чого починався вигаданий всесвіт

Нагадаємо, 12 листопада у віці 95 років помер відомий автор коміксів, співзасновник Marvel Стен Лі.

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