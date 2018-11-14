Вдови – напружений трилер, який вийде на українські екрани 15 листопада. Факти ICTV вже подивилися фільм і готові дати свою рецензію на Вдови.

Вдови вже сильно встигли нашуміти своїм наполегливим трейлером зі сміливими жінками та цілим вінегретом відмінних акторів.

Я завжди скептично ставлюся до подібних збірок зірок, тому що часто згадую серію фільмів Нестримні з цілим ансамблем популярних акторів з бойовиків.

Здавалося, що буде вибух, але вийшло, що актори затьмарювали один одного і вийшло ні про що.

Але на фільм Вдови не чекала така сама доля. Тому розпочнемо.

Режисер

Стів МакКвін – режисер фільму Вдови, а також оскароносної стрічки 12 років рабства, яка свого часу зібрала 13 престижних премій за Найкращий фільм, Найкраща режисерська робота і стала Проривом року на Голлівудському кінофестивалі у 2013 році.

Крім того, на його рахунку є ще успішні роботи Голод (2008) і Сором (2011).

Фільм Вдови не стоїть поруч з 12 років рабства, та й гріх їх порівнювати, тому що вони абсолютно різні, проте нова стрічка МакКвіна зможе претендувати на Оскар 2019.

Стів завжди цікавився зображенням боротьби, як внутрішньої, так і зовнішньої.

Отже, коли МакКвін керує фільмом-хижаком, він змушує вас бути в напрузі – не дає розслабитися, але і не доводить до сильного хвилювання. Змушує просто спостерігати.

Мені було не комфортно з різкими стрибками в сюжетній лінії і практичною відсутністю музичного супроводу – так, може, це і були одні з чинників, які допомагали бути в напрузі, але у мене вони викликали неприємні емоції.

Актори

Зібрали, здавалося, абсолютно непоєднуваних акторів: Віола Девіс у парі з Ліамом Нісоном, Мішель Родрігес, Джон Бернтал, Колін Фаррелл, Деніел Калуя, Джекі Вівер і Роберт Дювалл.

Я йшла в основному подивитися, що з цього взагалі може вийти. А вийшло непогано. Несподівано і добре.

Віола Девіс, думаю, буде номінована на Оскар, але вже за головну роль. Нагадаю, у 2017-м Девіс взяла статуетку за Найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Огорожі.

Ліама Нісона мені було мало, сюжет йому не дав себе показати. Мішель Родрігес так незвично бачити звичайною жінкою, яка не стрибає в палаючій машині з Він Дизелем, і не вміє стріляти. Ми звикли за нею слідкувати зовсім в іншому амплуа. Незвично, але мені сподобалося.

А Деніел Калуя, здається, замахнувся на Оскар за Найкращу чоловічу роль другого плану. Спойлер – його персонаж вам дуже не сподобається, але не розчарує. Зіграв хлопець добре. Я повірила.

Сюжет

Сюжет розкривати не хочу, і натякати теж. Небанально, але і не шедеврально.

Є місце брудній політиці, криміналу вулиць і сімейній драмі.

Що добре – фільм не перетворили у фемінізм, як, наприклад, 8 подруг Оушена з Сандрою Буллок і компанією.

А тут жінки грають себе справжніх.

Правда, у кінці фільму у мене виникло питання: А зробила б я так?

Загалом

Часом дуже бентежили операторські плани. Іноді вони були наскільки затягнуті, що хотілося крикнути “Так змініть вже цей план нарешті”.

А бувала реально крута операторська робота, заглядалася на зйомку.

Музики не вистачало дуже. На цьому, напевно, і трималося загострення, але я дуже сумувала за музичним супроводом. У думках перебирала , яку б пісню я поставила б на той чи інший момент.

Якщо весь фільм тримав у напрузі, то остання сцена зачепила – і весь фільм за кілька секунд пробіг знову перед очима.

Так, раджу сходити на фільм. Для емоційного струсу і акторів, але не чекайте, що ви вийдете із залу в захваті. Будете глибоко у своїх думках, але це не буде захват.

Сюжет: 7/10

Режисура: 8/10

Гра акторів: 9/10

Атмосфера: 7/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 7,5/10

Валерія Маліцька

Фото: 20th Century Fox, John Lamparski/ Getty Images

Відео: Ukrainian Film Distribution