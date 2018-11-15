Режисер Девід Наттер розповів, що у фінальному сезоні Гри престолів буде безліч персонажів та інтимні сцени.
Творець Гри престолів режисер Девід Наттер розповів шанувальникам популярного серіалу про фінальний 8-й сезон.
Зокрема кінематографіст розкрив таємниці першого епізоду, який знімати випала честь саме йому. За словами Наттера, він змішав у цій серії всі фігури, щоб вона вийшла такою, що максимально запам’ятовується.
Загалом 8-й сезон Гри престолів буде багатий на персонажів, масштабні та інтимні сцени, запевняє режисер.
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Говорячи про кінцівку, Наттер заявив, що тут були взяті за основу бажання шанувальників серіалу.
Відповідаючи на питання, чи стане однією з головних викликів фінального сезону несподівана здатність одного з персонажів подорожувати в часі і змінювати минуле, Наттер ухильно заявив:
– Я буду першим, хто скаже, що в епізодах, знятих мною, подорожей у часі немає. Це єдина зачіпка, яку я вам дам.
Як відомо, перша серія 8-го сезону Гри престолів вийде у квітні 2019 року.