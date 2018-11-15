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Легенда моди: Ральф Лорен отримає титул від Єлизавети II

Американський дизайнер Ральф Лорен удостоєний Ордена Британської імперії.

Про це Ральф Лорен написав у своєму Instagram.

Нагороду королеви Великої Британії 79-річний дизайнер отримав за активність у добрих намірах у благодійності.

Ральф Лорен отримав титул – Легенда моди.

До слова, на модних показах американського дизайнера часто можна помітити членів королівської сім’ї: Кейт Міддлтон, Меган Маркл.

Читайте: Сексуальні та витончені: топ-5 успішних українських моделей за кордоном (ГОЛОСУВАННЯ)

Орден Британської Імперії – лицарський орден, заснований у розпал Першої світової війни у 1917 році Георгом V.

Орден свого часу отримали Ед Ширан, Рінго Старр, Вікторія Бекхем.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нью Йорку Victoria’s Secret Show 2018 пройшло.

Фото: ralphlauren

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